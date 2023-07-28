Яковлев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлев ?

Смерть
Неизвестно
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