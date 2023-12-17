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Путинцев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

30.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Путинцев Сергей

Мать: Путинцева Афимья ( Офимья, Евфимия, Ефимья)

Рождение ребёнка
04.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путинцева Евдокия Ефимовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путинцева Евдокия Ефимовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинцева Евдокия Ефимовна

Смерть
30.12.1987
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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