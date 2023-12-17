Путинцев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти30.12.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Рождение ребёнка
04.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путинцева Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
19.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путинцева Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1987