Даниил Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Родион Федулович

Мать: Марфа Сидоровна

Смерть
Неизвестно