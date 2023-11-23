Красотин Дмитрий Васильев
Место рожденияРостов
Дата рождения1847
Дата смертиС 19.02.1912 по 07.12.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростов
Бракосочетание
02.02.1869
Жена: Красотина Мария Петрова
с. Сера, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Приселкова Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Красотина Мария Петрова
с. Сера, Мышкинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник в Дмитриевско- Солунской церкви г.Ярославля
Смерть
С 19.02.1912 по 07.12.1912
г. Ярославль, Россия
Похороны
Неизвестно
в Ярославле на Леонтьевском кладбище