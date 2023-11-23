Красотин Дмитрий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красотин Дмитрий Васильев

Место рождения

Ростов

Дата рождения

1847

Дата смерти

С 19.02.1912 по 07.12.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов
Бракосочетание
02.02.1869

Жена: Красотина Мария Петрова

с. Сера, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Приселкова Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Красотина Мария Петрова

с. Сера, Мышкинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник в Дмитриевско- Солунской церкви г.Ярославля
Смерть
С 19.02.1912 по 07.12.1912
г. Ярославль, Россия
Похороны
Неизвестно
в Ярославле на Леонтьевском кладбище
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