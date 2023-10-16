Цивилев Константин Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилев Константин Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Цивилев Евсей Михайлович

Мать: Цивилева Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Цивилёв Константин Константинович

Мать ребёнка: Цивилева Ирина

Амурская губерния
Место жительства
1905
Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Был похоронен на кладбище у Никольской церкви, о чем осталась табличка: "Священник Константин Цивилев", возможно, 1915 год
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