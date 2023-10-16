Цивилев Константин Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1874
Сын: Цивилёв Константин Константинович
Мать ребёнка: Цивилева Ирина
Амурская губерния
Место жительства
1905
Бельцово, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Был похоронен на кладбище у Никольской церкви, о чем осталась табличка: "Священник Константин Цивилев", возможно, 1915 год