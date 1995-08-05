Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна

Место рождения

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.

Дата рождения

05.05.1912

Дата смерти

05.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912

Отец: Барзда Яков

Мать: Барзда Вера

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
12.01.1936

Сын: Розенберг Абрам Исаевич

Отец ребёнка: Розенберг Исай Абрамович

Achinsk, Gorod Achinsk, Krasnoyarsk Krai, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенберг Исай Абрамович

Смерть
05.08.1995
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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