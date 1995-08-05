Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна
Место рожденияс.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Дата рождения05.05.1912
Дата смерти05.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912
Отец: Барзда Яков
Мать: Барзда Вера
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
12.01.1936
Отец ребёнка: Розенберг Исай Абрамович
Achinsk, Gorod Achinsk, Krasnoyarsk Krai, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1995
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область