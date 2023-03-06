(Крузе) Елена Александровна
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения26.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1967
Отец: Крузе Александр
Мать: Екатерина Михайловна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крузе Роман
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочка
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крузе Даниил
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Current address:1