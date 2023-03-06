(Крузе) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крузе) Елена Александровна

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Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

26.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1967

Отец: Крузе Александр

Мать: Екатерина Михайловна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крузе Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочка

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крузе Даниил

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
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