Запойкин Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запойкин Борис Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запойкина Елизавета Севастьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запойкин Семён Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запойкина Евгения Севастьянова
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Неизвестно