Запойкин Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запойкин Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запойкин Борис Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запойкина Елизавета Севастьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запойкин Семён Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запойкина Евгения Севастьянова

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
Неизвестно
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