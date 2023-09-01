Семиков Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Семиков Николай Никитович
Мать ребёнка: Сёмикова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиков Василий Никитович
Мать ребёнка: Сёмикова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиков Терентий Никитович
Мать ребёнка: Сёмикова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно