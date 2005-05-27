Нагодкин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти27.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1969
Дочь: Нагодкина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Нагодкина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1973
Дочь: Пунина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Нагодкина Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2005