Нагодкин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагодкин Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

27.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1969

Дочь: Нагодкина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Нагодкина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1973

Дочь: Пунина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Нагодкина Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагодкина Людмила Михайловна

Смерть
27.05.2005