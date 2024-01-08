Носкова Евдокия Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1880
Дата смерти12.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Земская Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Земский Егор
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Земская Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Земский Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская Вера Егоровна
Отец ребёнка: Земский Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская Валентина Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.05.1982