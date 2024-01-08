Носкова Евдокия Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Евдокия Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1880

Дата смерти

12.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Земская Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Земский Егор

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Земская Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Земский Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Вера Егоровна

Отец ребёнка: Земский Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Валентина Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.05.1982
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