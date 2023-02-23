Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: ? Калентьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: ? Калентьева
Место жительства
1850
133 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? Калентьева
Смерть
1848