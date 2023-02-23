Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Фёдоров

Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: ? Калентьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: ? Калентьева

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
133 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? Калентьева

Смерть
1848
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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