Волкова (Козлова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.2015
Сын: Волков Артём Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.04.2017
Сын: Волков Максим Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.12.2020
Дочь: Чулкова Милена Романовна
Отец ребёнка: Чулков Роман Викторович
Рождение ребёнка
16.12.2020
Отец ребёнка: Чулков Роман Викторович