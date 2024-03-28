Волкова (Козлова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Козлова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1983

Отец: Козлов Михаил Иванович

Мать: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Роман Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
01.05.2015

Сын: Волков Артём Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.04.2017

Сын: Волков Максим Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.12.2020

Дочь: Чулкова Милена Романовна

Отец ребёнка: Чулков Роман Викторович

Рождение ребёнка
16.12.2020

Сын: Чулкова Даниил Романович

Отец ребёнка: Чулков Роман Викторович

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