Мосунова Васса Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1885 ст.
Дочь: Покрышкина Ксения Степановна
Отец ребёнка: Мосунов Степан Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1885