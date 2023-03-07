Мосунова Васса Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунова Васса Павлова

Мосунова Васса Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1885 ст.

Дочь: Покрышкина Ксения Степановна

Отец ребёнка: Мосунов Степан Панкратов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Степан Панкратов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close