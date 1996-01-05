Минеев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти05.01.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Отец: Минеев Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1961
Мать ребёнка: Минеева Лидия Николаевна
Першотравенск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минеева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минеева Лидия Николаевна
Смерть
05.01.1996