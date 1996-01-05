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Минеев Иван Григорьевич

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Место рождения

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

05.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Минеев Григорий Васильевич

Мать: не указана

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1961

Сын: Минеев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Минеева Лидия Николаевна

Першотравенск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Минеева Лидия Николаевна

Смерть
05.01.1996
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