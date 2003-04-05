Гриценко (Дворянкина) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Дворянкина) Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1928

Дата смерти

05.04.2003

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1928

Отец: Дворянкин Алексей Михайлович

Мать: Дворянкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.2003
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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