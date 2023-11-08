Агрипина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смутин Петр Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
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