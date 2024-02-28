Мазитова (Давлятханова) Рамиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Давлятханова) Рамиса

Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлятханов Мунип

Мать: Давлятханова Мунира

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильясова Фирая Масхутовна

Отец ребёнка: Мазитов Масхут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Адип Масхутович

Отец ребёнка: Мазитов Масхут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Дамис Масхутович

Отец ребёнка: Мазитов Масхут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Адис Масхутович

Отец ребёнка: Мазитов Масхут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдуллина Рузалия Масхутовна

Отец ребёнка: Мазитов Масхут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Масхут

Смерть
Неизвестно
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