Мазитова (Давлятханова) Рамиса
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлятханов Мунип
Мать: Давлятханова Мунира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильясова Фирая Масхутовна
Отец ребёнка: Мазитов Масхут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазитов Масхут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазитов Масхут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазитов Масхут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдуллина Рузалия Масхутовна
Отец ребёнка: Мазитов Масхут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазитов Масхут
Смерть
Неизвестно