Татьяна Самуйлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Самуйлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

После 1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась д. Куприанова, Юхновский уезд, Смоленская губерния. Вотчина Генерала А.Е. Коровкина.
Бракосочетание
04.11.1836 ст.

Муж: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла (д.Петропавлово/д.Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Никита Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Петропавловская (с. Петропавлово). Крепостная девица вотчины Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Александра Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Агриппина Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
После 1857 ст.
Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
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