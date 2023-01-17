Татьяна Самуйлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиПосле 1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась д. Куприанова, Юхновский уезд, Смоленская губерния. Вотчина Генерала А.Е. Коровкина.
Бракосочетание
04.11.1836 ст.
Муж: Егор Иванов
ц. Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла (д.Петропавлово/д.Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Никита Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
ц. Петропавловская (с. Петропавлово). Крепостная девица вотчины Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Александра Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Агриппина Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Смерть
После 1857 ст.