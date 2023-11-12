Троян Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Гриценко Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Троян Матвей
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троян Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Троян Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троян Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троян Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Троян Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Троян Матвей
Смерть
Неизвестно