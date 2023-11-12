Троян Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: Гриценко Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Троян Матвей

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Троян Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Троян Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Троян Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Троян Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Троян Матвей

Смерть
Неизвестно
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