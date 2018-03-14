(Сафронова) Евдокия Степановна 05.03.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сафронова) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1934

Дата смерти

14.03.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934

Отец: Сафронов Ххх Степан

Мать: Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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