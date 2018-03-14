(Сафронова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1934
Дата смерти14.03.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.