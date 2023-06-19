Скирда Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкирда Николай

Скирда Николай

avatar

Место рождения

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.08.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

С 1884 по 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1920

Отец: Скирда Андрей

Мать: Скирда Александра

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
мл. лейтенант
Образование
Неизвестно
7 классов
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Сталинграда»
Смерть
Неизвестно