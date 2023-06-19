Скирда Николай
Место рождения
Дата рождения12.08.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1920
Отец: Скирда Андрей
Мать: Скирда Александра
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
мл. лейтенант
Образование
Неизвестно
7 классов
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Сталинграда»
Смерть
Неизвестно