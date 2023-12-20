Рябчинский Митрофан Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева
Сын: Рябчинский Дамиан Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева
Сын: Рябчинский Никифор Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева
Дочь: Ксения Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Дочь: Домникия Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Дочь: Анастасия Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Дочь: Параскева Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Дочь: Анастасия Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Дочь: Анна Митрофанова
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Сын: Рябчинский Иоанн Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова
Сын: Рябчинский Пётр Митрофанов
Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова