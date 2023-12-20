Рябчинский Митрофан Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинский Митрофан Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Рябчинский Иоанн Антониев

Мать: Рябчинская Агриппина Никитична

Бракосочетание
31.10.1876

Жена: Рябчинская Ульяния Яковлева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Рябчинский Дамиан Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.02.1883

Сын: Рябчинский Никифор Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Ульяния Яковлева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: Ксения Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: Домникия Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
25.10.1890

Дочь: Параскева Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
05.11.1892

Дочь: Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
07.01.1896

Дочь: Анна Митрофанова

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Рябчинский Иоанн Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Рябчинский Пётр Митрофанов

Мать ребёнка: Рябчинская Акилина Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябчинская Акилина Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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