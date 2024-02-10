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Печкина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Печкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Печкин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Печкин Аверкий Яковлевич

Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Печкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печкин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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