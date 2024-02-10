Печкина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Печкин Яков Васильевич
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно