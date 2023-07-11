Сеткина Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеткина Ирина Павловна

Сеткина Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1869

Сын: Сеткин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: Сеткин Федор Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
29.05.1873

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
08.12.1875

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
24.04.1878

Сын: Сеткин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сеткин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сеткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Сеткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Сеткин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеткин Семен Иванович

Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Иван Созонтович

Место жительства
Неизвестно
Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
д. Займище, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно