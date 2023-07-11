Сеткина Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1869
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
15.05.1872
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
29.05.1873
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
08.12.1875
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
24.04.1878
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сеткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
30.01.1887
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
24.03.1889
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сеткин Иван Созонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Займище, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно