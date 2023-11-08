Барановский Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барановский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Федор Андреевич
Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Яков Андреевич
Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно