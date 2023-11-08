Барановский Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Федор Андреевич

Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Яков Андреевич

Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Барановская Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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