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Кочкарова Соня Эзаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1955

Отец: Кочкаров Эза Умарович

Мать: Хубиева Байдымат Мухаммадовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкарова Лейла Исмаиловна

Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лайпанов Абрек Исмаилович

Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лайпанов Зураб Исмаилович

Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лайпанов Исмаил Магомедович

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