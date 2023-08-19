Кочкарова Соня Эзаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкарова Лейла Исмаиловна
Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лайпанов Абрек Исмаилович
Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лайпанов Зураб Исмаилович
Отец ребёнка: Лайпанов Исмаил Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно