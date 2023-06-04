Соколова Мария Лукъяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти?.06.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Давыдова Вера Гурьяновна
Отец ребёнка: Соколов Гурий
Рождение ребёнка
30.03.1905
Дочь: Филасенкова Дарья Гурьяновна
Отец ребёнка: Соколов Гурий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Конашенкова Арина Гурьяновна
Отец ребёнка: Соколов Гурий
Рождение ребёнка
Около ?.06.1911
Отец ребёнка: Соколов Гурий
Смерть
?.06.1943