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Соколова Мария Лукъяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Давыдова Вера Гурьяновна

Отец ребёнка: Соколов Гурий

Рождение ребёнка
30.03.1905

Дочь: Филасенкова Дарья Гурьяновна

Отец ребёнка: Соколов Гурий

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Конашенкова Арина Гурьяновна

Отец ребёнка: Соколов Гурий

Рождение ребёнка
Около ?.06.1911

Сын: Соколов Петр Гурьянович

Отец ребёнка: Соколов Гурий

Смерть
?.06.1943