Филипп Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кирилл Никифорович

Мать: Дарья Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сафонов Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сафонов Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сафонова) Федора Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Осиповна

Смерть
Неизвестно

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