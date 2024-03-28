Филипп Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кирилл Никифорович
Мать: Дарья Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сафонов Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сафонов Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сафонова) Федора Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Осиповна
Смерть
Неизвестно