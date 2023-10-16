(Колесникова) Настасья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесникова) Настасья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Колесников Никита Андреевич

Мать: Колесникова Матрона Тимофеевна

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