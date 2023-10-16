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(Колесникова) Настасья Никитична
(Колесникова) Настасья Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Колесников Никита Андреевич
1828 г.р.
Мать
Колесникова Матрона Тимофеевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Колесников Никита Андреевич
Мать:
Колесникова Матрона Тимофеевна
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