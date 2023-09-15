Виноградов Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Юлия Викторовна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.06.1991
Дочь: Виноградова Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Петрова Юлия Викторовна
Лиепая, Liepāja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Юлия Викторовна