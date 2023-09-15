Виноградов Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Юлия Викторовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.06.1991

Дочь: Виноградова Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Петрова Юлия Викторовна

Лиепая, Liepāja
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Юлия Викторовна

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