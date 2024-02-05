Афросинья Борисова
Место рождениясело Никулино
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Антип Бол. Степанов
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Антип Мен. Сепанов
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Леонтьев
Смерть
Неизвестно