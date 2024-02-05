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Афросинья Борисова

Место рождения

село Никулино

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Антип Бол. Степанов

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Антип Мен. Сепанов

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

д. Максимово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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