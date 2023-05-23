Уколова (Болдырева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова (Болдырева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1925 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдырев Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Ефименкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Уколов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уколов Иван Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Иван Архипович

Смерть
Неизвестно