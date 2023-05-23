Уколова (Болдырева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болдырев Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Ефименкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Уколов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уколов Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно