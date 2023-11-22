Волков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Волков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Волков Александр Викторович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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