Киселев Диомид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Диомид Васильевич

Киселев Диомид Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Киселев Вас. Макс.

Мать: Киселев Евдокия Данил.

Рождение ребёнка
1811

Сын: Киселев Иван Диомидович

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Морокуева Елизавета Диомидовна

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Киселев Дмитрий Диомидович

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселев Александра Ив.

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close