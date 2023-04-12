Киселев Диомид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Киселев Вас. Макс.
Мать: Киселев Евдокия Данил.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Морокуева Елизавета Диомидовна
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Киселев Дмитрий Диомидович
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Изосимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселев Александра Ив.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1831