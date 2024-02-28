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Букатый Владимир Владимирович

Место рождения

Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

06.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956

Отец: Букатый Владимир Федрович

Мать: Лопыренок Екатерина Семеновна

Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.11.1975

Сын: Букатый Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна

Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букатый Денис Владимирович

Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна

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