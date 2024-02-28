Букатый Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.12.1956
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956
Рождение ребёнка
30.11.1975
Сын: Букатый Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букатый Денис Владимирович
Мать ребёнка: Богданова Алефтина Алексеевна