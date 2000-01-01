Белобородова Вас Жена Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Белобородов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Белобородов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Белобородов Осип Васильевич
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Белобородова Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Белобородов Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белобородова Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно