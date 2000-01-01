Белобородова Вас Жена Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова Вас Жена Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Белобородов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Белобородов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Белобородов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Белобородова Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Белобородов Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белобородова Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Белобородов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобородов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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