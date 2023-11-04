Седова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1972

Сын: Соловьев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Соловьев Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Соловьев Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Виктор Константинович

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