Седова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1972
Сын: Соловьев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Соловьев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Соловьев Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно