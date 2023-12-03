Жудова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудова Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1913

Сын: Жудов Николай

Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Фотина Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жудов Захар Федорович

Смерть
1961
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Захоронена в могиле с Марией и Алексеем Ивановым. Где захоронен дед Захар неизвестно
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