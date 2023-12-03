Жудова Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1913
Сын: Жудов Николай
Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Фотина Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Жудов Захар Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Захоронена в могиле с Марией и Алексеем Ивановым. Где захоронен дед Захар неизвестно