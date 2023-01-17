Коршунов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1973

Отец: Коршунов Николай

Мать: Коршунова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Ольга Владимировна

Юбилейный, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.2007

Сын: Коршунов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Коршунова Ольга Владимировна

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