Коршунов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1973
Отец: Коршунов Николай
Мать: Коршунова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коршунова Ольга Владимировна
Юбилейный, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.2007
Сын: Коршунов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Коршунова Ольга Владимировна