Носова Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти08.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич
Смерть
08.01.1995