Носова Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

08.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1935

Муж: Носов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич

Смерть
08.01.1995
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