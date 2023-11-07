Анастасия Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Платонова

Место рождения

д. Трухинка

Дата рождения

12.12.1830 ст.

Дата смерти

19.06.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1830 ст.

Отец: Платон Григорьев

Мать: Матрона Фёдорова

д. Трухинка
Крещение
13.12.1830 ст.
д. Трухинка
Крестилась в Боровецкой Воскресенской церкви. Восприемницей при её крещении была свояченица (Платона Григорьева) Александра Фёдорова.
Смерть
19.06.1831 ст.
д. Трухинка
Похоронена на кладбище Воскресенской Боровецкой церкви. Умерла от оспы.
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