Анастасия Платонова
Место рожденияд. Трухинка
Дата рождения12.12.1830 ст.
Дата смерти19.06.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1830 ст.
Отец: Платон Григорьев
Мать: Матрона Фёдорова
д. Трухинка
Крещение
13.12.1830 ст.
д. Трухинка
Крестилась в Боровецкой Воскресенской церкви. Восприемницей при её крещении была свояченица (Платона Григорьева) Александра Фёдорова.
Смерть
19.06.1831 ст.
д. Трухинка
Похоронена на кладбище Воскресенской Боровецкой церкви. Умерла от оспы.