Серов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1995

Отец: Серов Владимир Викторович

Мать: Колонтаева Марина Викторовна

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