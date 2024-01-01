Моисеева Домникия?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Моисеева Иван
Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Лёня или Леша Иванович
Отец ребёнка: Моисеева Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария?
Отец ребёнка: Моисеева Иван
Смерть
Неизвестно