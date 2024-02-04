Конюк Фаина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1931
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Конюк Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровая Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Николай