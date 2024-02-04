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Конюк Фаина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Конюк Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай

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