Лейкина (Чернышева) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейкина (Чернышева) Александра Антоновна

Лейкина (Чернышева) Александра Антоновна

Место рождения

Глушнево, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.04.1922

Дата смерти

20.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1922

Отец: Чернышев Антон Семенович

Мать: Чернышева Пелагея Евгеньевна

Глушнево, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1946

Сын: Лейкин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Лейкин Алексей Степанович

Гнутики, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Мотов Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Лейкин Алексей Степанович

Зилупе, Ludzas novads
Смерть
20.02.2015
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close