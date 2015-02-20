Лейкина (Чернышева) Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения03.04.1922
Дата смерти20.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1922
Рождение ребёнка
22.02.1946
Отец ребёнка: Лейкин Алексей Степанович
Гнутики, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Мотов Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лейкин Алексей Степанович
Зилупе, Ludzas novads
Смерть
20.02.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно