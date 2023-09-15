- Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1901 ст.

Сын: - Иван Александрович

Отец ребёнка: - Александр Ионович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-69м)
Смерть
После 1907
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