- Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1901 ст.
Сын: - Иван Александрович
Отец ребёнка: - Александр Ионович
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.71-72 (Рождение №-69м)
Смерть
После 1907