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Кежутин Василий Михайлович

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Кежутин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1899

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Кежутин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Кежутина Мария Никитична

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Кежутин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Кежутин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кежутина Мария Никитична

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежутина Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежутина Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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