Кежутин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: Кежутин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Кежутин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Кежутина Мария Никитична
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Кежутин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Кежутин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кежутина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кежутина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кежутина Мария Никитична
Смерть
Неизвестно