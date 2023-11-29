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Гончар Сергей Александрович
Гончар Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1991
Пол
Мужской
Отец
Гончар Александр Григорьевич
Мать
Гончар - Цымбал Светлана Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1991
Отец:
Гончар Александр Григорьевич
Мать:
Гончар - Цымбал Светлана Владимировна
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