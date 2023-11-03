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Ударцов Яков Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Ударцов Ларион Андреев

Мать: Ударцова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ударцов Павел Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ударцов Егор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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