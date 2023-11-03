Ударцов Яков Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Ударцов Ларион Андреев
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ударцов Егор Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно